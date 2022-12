Copa: torcedores no Museu do Futebol passam por momentos de tensão

Os torcedores brasileiros que acompanharam o jogo no Museu do Futebol, na zona oeste da capital paulista, estavam animados, apesar de tensos na maior parte da partida contra a Suíça na tarde de hoje (28).

“Foi sofrido”, resumiu a radialista Aline Cardoso que acompanhou o segundo jogo da seleção na Copa do Mundo do Catar em um dos telões na marquise externa do Estádio do Pacaembu. O espaço protegeu o público da forte chuva que caiu durante a partida.

Os torcedores aplaudiam as jogadas que chegavam ao gol adversário, mas o primeiro momento de comoção, quando até os desconhecidos se abraçavam em comemoração só aconteceu aos 16 minutos do segundo tempo, quando Vinícius Júnior marcou um gol para o Brasil. No entanto, após consulta ao árbitro de vídeo (VAR), a jogada acabou anulada, colocando a partida novamente em empate por 0 a 0.

Mesmo com as dificuldades, Aline gostou do desempenho da seleção. “Jogaram bem, lutaram”, enfatizou.

Opinião diferente do desempregado Talioan Gama. “No primeiro tempo foi muito ruim. Depois que o Rodrygo entrou o jogo começou a acelerar”, disse.

Aos 37 minutos do segundo tempo veio o alívio para os torcedores, com o gol de Casemiro que garantiu a vitória e a participação do Brasil nas oitavas de final da Copa. “O importante é que saiu o resultado”, comemorou Aline.

Talioan espera que o atacante Neymar se recupere e possa participar das partidas das próximas fases, melhorando o desempenho da seleção.

