Cristiano Ronaldo tenta levar Portugal ao segundo triunfo na Copa

Portugal e Uruguai se enfrentam a partir das 16h (horário de Brasília) da próxima segunda-feira (28) no Estádio de Lusail. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo do Catar.

Esse é um jogo importante e decisivo para as duas equipes, que brigam pela primeira posição da chave. Portugal venceu Gana na primeira rodada num emocionante 3 a 2, com Cristiano Ronaldo deixando a sua marca e fazendo história se tornando o único jogador da história a marcar em cinco edições diferentes de mundiais de seleções.