Clássico entre Alemanha e Espanha é o destaque de domingo

O grande destaque do oitavo dia de jogos da Copa do Catar é o clássico europeu do Grupo E entre Alemanha e Espanha, que será disputado a partir das 16h (horário de Brasília) no Estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor.

Após estrear com derrota para o Japão, os germânicos precisam de uma vitória na segunda rodada da chave para permanecerem com chances de classificação para as oitavas de final. Assim, a equipe comandada pelo técnico Hans Flick terá que juntar os cacos e somar pontos contra a forte seleção espanhola, que goleou a Costa Rica por 7 a 0 na sua estreia.