Holanda e Equador empatam e dividem liderança do Grupo A da Copa

Each team takes a point!@adidasfootball | #FIFAWorldCup Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine November 25, 2022

Holanda e Equador empataram em 1 a 1, na tarde dessa sexta-feira (25) no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Catar. Com esse resulto, as duas equipes estão empatadas na liderança da chave com quatro pontos. Já o País de Gales aparece em terceiro, com apenas um ponto e chance remota de classificação, enquanto o Catar está eliminado após duas derrotas.

Notícias relacionadas:

O gol da Laranja Mecânica foi marcado logo aos 5 minutos da etapa inicial, graças a uma finalização da entrada da área do atacante Gakpo. Esse foi o gol mais rápido dessa edição do torneio até o momento. Na sequência, o Equador partiu para cima.

Já a melhor chance da etapa inicial para o time sul-americano foi criada aos 49 minutos, quando o lateral Estupiñán desviou para o gol a conclusão de Ángelo Preciado. Porém, o árbitro Mustapha Ghorbal, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), invalidou a jogada marcando impedimento de Porozo, que participou de forma efetiva do lance por estar diante do goleiro holandês Noppert.

Mas não demorou para o Equador marcar e empatar o jogo. Logo aos três minutos da etapa final, após erro da Holanda, Estupiñan bateu de fora da área. O goleiro Noppert não conseguiu segurar e Enner Valência concluiu para a rede. Ele se tornou o artilheiro isolado da Copa com três gols.