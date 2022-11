Copa do Catar: Neymar e Danilo estão fora do jogo contra a Suíça

Horas após o atacante Neymar e o lateral Danilo realizarem exames de ressonância magnética em um hospital de Doha, nesta sexta-feira (25), o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, anunciou que os jogadores estão fora do segundo compromisso do Brasil na Copa do Catar, na próxima segunda-feira (28) contra a Suíça.

“Os exames mostram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar, junto com um pequeno edema ósseo, e uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo do Danilo […]. Já podemos adiantar que não teremos os dois jogadores para o nosso próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento com no objetivo de tentar recuperá-los a tempo para essa competição”, declarou Lasmar em vídeo divulgado pela CBF.

Neymar sofreu, na última quinta-feira (24), uma entorse no tornozelo direito durante o primeiro compromisso do Brasil pelo Grupo G do Mundial. Na mesma partida o lateral Danilo sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo.