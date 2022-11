Copa: Uruguai fica no 0 a 0 com a Coreia do Sul na estreia do Grupo H

A Copa do Mundo do Catar presenciou o quarto empate sem gols desta primeira rodada. Nesta quinta-feira (24), Uruguai e Coreia do Sul não saíram do 0 a 0 no Estádio Cidade da Educação, em Doha.

O confronto abriu o Grupo H do Mundial, que tem ainda Portugal e Gana. O duelo entre europeus e africanos começa às 13h (horário de Brasília) desta quinta (24), no Estádio 974, também na capital do Catar.