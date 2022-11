Coluna - Da escolinha à Paralimpíada Escolar, sonhos a despertar

As Paralimpíadas Escolares costumam ser a primeira experiência competitiva dos jovens atletas com deficiência. A edição deste ano, que teve a cerimônia de abertura realizada na noite da última terça-feira (22), reúne 1.350 crianças e adolescentes de 25 estados e do Distrito Federal (um recorde no evento, que existe desde 2009 e é considerado o maior do mundo do gênero). As disputas em 14 modalidades iniciam nesta quarta-feira (23) e vão até sexta-feira (25), no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

Segundo o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), 22,6% dos atletas que representaram o Brasil nos Jogos de Tóquio (Japão), no ano passado, já competiram nas Paralimpíadas Escolares. Seguir esta trajetória é a meta de Arthur Dias. O paulista de 16 anos, que sofreu uma lesão medular jogando bola (ele já tinha escoliose), é favorito no parabadminton, modalidade que pratica há um ano e dois meses e na qual é o terceiro melhor jogador do país no ranking mundial da classe WH1 (cadeirantes).

“Estou focado, treinando todo dia e buscando a douradinha [risos]. Dá para sonhar com [a Paralimpíada de] Paris [França]. Se tivesse dinheiro, teria ido ao Mundial [de Tóquio, no Japão, realizado em novembro]. Quero ser o melhor e vou ser o melhor”, projetou o atleta de Diadema (SP) à

Se realmente chegar aos Jogos em 2024, Arthur será um dos primeiros (quiçá o pioneiro) a fazê-lo como revelação da Escola Paralímpica, projeto criado em 2018 pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) para iniciação de jovens de 8 a 17 anos em 13 modalidades adaptadas às deficiências visual, físico-motora e intelectual. A “escolinha”, como é conhecida a iniciativa, tem aulas gratuitas, duas vezes por semana à tarde, no próprio CT Paralímpico.

Segundo o Comitê, são quase 400 alunos atendidos em São Paulo, atualmente. O projeto chegou a ter 537 participantes em março de 2020, antes da pandemia do novo coronavírus (covid-19). Fora da capital paulista, as atividades são replicadas em 43 centros de referência, em 15 estados e no Distrito Federal.