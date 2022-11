Morocco and Croatia share the points. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

O Grupo F da Copa do Mundo do Catar teve início nesta quarta-feira (23), com um empate sem gols entre Marrocos e Croácia, no Estádio Al Bayt, em Al Khor. Foi o terceiro 0 a 0 deste Mundial, antes mesmo do término da primeira rodada.