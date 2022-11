Terça é dia de estreias de Messi, Mbappé e Lewandowski na Copa

A próxima terça-feira (22) reserva aos amantes do futebol a oportunidade de acompanhar na Copa do Catar a estreia de três dos maiores jogadores da atualidade: o argentino Lionel Messi, o francês Mbappé e o polonês Lewandowski.

O primeiro a entrar em campo será o craque argentino Lionel Messi, que enfrentará a Arábia Saudita, a partir das 7h (horário de Brasília) no Estádio de Lusail, em partida válida pela primeira rodada do Grupo C da competição.