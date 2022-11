The points are shared Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

De um lado os Estados Unidos, que ficaram de fora da última Copa, na Rússia (2018). De outro o País de Gales, que disputou seu único Mundial em 1958, há 64 anos. Tanta ansiedade pela volta ao maior palco do futebol mundial fez as equipes protagonizarem, nesta segunda-feira (21), uma partida quente no Estádio Ahmad Bin Ali, pela primeira rodada do Grupo B da Copa do Catar, que terminou empatada em 1 a 1.