Fila por cerveja em Doha

Milhares de torcedores fizeram fila em Doha por mais de uma hora, ontem, aguardando o momento de comprar a primeira cerveja "oficial" da Copa do Mundo de 2022.

Na véspera do jogo de abertura entre Catar e Equador, a Fan Festival abriu suas portas na tarde de ontem. Três horas depois, as barracas de cerveja foram abertas no parque Al Bidda, na capital Catari.

Um dia depois da decisão dos organizadores de não vender cervejas nos arredores dos estádios e disponibilizar a bebida somente nas fanzones, o momento era esperado por vários torcedores ansiosos, que na abertura dos portões correram como numa prova de 100 metros rasos pelo primeiro gole.

O torcedor Juan Álvarez mostrou seus dotes de equilibrista carregando 12 cervejas compradas a 50 riais cataris (aproximadamente R$ 75) cada uma.