Fifa exibirá jogos da Copa em festas no Rio de Janeiro e São Paulo

Rio de Janeiro e São Paulo estão entre as oito cidades do mundo que receberão o Fifa Fan Festival, festas promovidas pela entidade, em parceria com patrocinadores, com exibições de jogos da Copa do Mundo de 2022 em telões, além de shows e atividades para o público.

Além das duas cidades brasileiras, o Fan Festival ocorrerá nas cidades de Doha (no país sede da Copa, Catar), Londres, Dubai, Riad, Seul e Cidade do México.

A entrada é gratuita e os ingressos, disponibilizados em lotes, podem ser reservados no site do Fifa Fan Festival. Na primeira fase dos grupos, o Brasil jogará contra a Sérvia, no próximo dia 24, às 16h (horário de Brasília), contra a Suíça, no dia 28, às 13h, e contra Camarões, no dia 2 de dezembro, às 16h. As festas abrem 2 horas antes do início das partidas. Caso o Brasil se classifique em primeiro lugar do seu grupo, as próximas partidas serão: oitavas de final, no dia 5, às 16h; quartas de final, no dia 9, às 13h, e semifinal no dia 13, às 16h. Caso se classifique em segundo, a agenda será a seguinte: oitavas de final (dia 6, às 16h), quartas de final (dia 10, às 13h) e semifinal (dia 14, às 16h). A disputa de terceiro lugar será no dia 17 e a final, no dia 18. Ambas partidas serão às 13h (horário de Brasília).

No Brasil, as festas serão realizadas durante os dias de jogos da seleção brasileira. No Rio de Janeiro, o festival será na Praia de Copacabana, mesmo local onde foi realizado o evento em 2014, quando o Brasil foi sede do mundial. Em São Paulo, será no Vale do Anhangabaú.