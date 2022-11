Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

França

Mesmo chegando à Copa do Catar com desfalques importantes, como os meio-campistas Paul Pogba e N'Golo Kanté, a expectativa é de que a atual campeã mundial França seja dominante no Grupo D. Com isso, Dinamarca, Tunísia e Austrália devem disputar entre si a outra vaga da chave para oitavas de final da competição.

A atual campeã do mundo chega à Copa como uma das favoritas ao título. Os destaques da equipe comandada pelo ex-jogador Didier Deschamps são os atacantes Kylian Mbappé (PSG) e Karim Benzema (Real Madrid) - atual melhor jogador do mundo segundo a revista France Football -, além do goleiro e capitão Hugo Lloris (Tottenham).