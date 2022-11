Com Ronaldo sob pressão, Portugal é o protagonista do Grupo H

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Portugal

Ter um jogador cinco vezes eleito o melhor do mundo, naturalmente, coloca Portugal como time a ser batido no Grupo H. Porém, a fase irregular de Cristiano Ronaldo, em crise com o Manchester United, e as críticas ao trabalho de Fernando Santos à frente da seleção europeia acendem o alerta e deixam uruguaios, ganenses e sul-coreanos atentos para surpreenderem e acirrarem a briga por um lugar nas oitavas de final.

Na oitava participação em Copas do Mundo, a seleção portuguesa chega ao Catar com o sonho de alcançar a final pela primeira vez na história. A melhor participação ocorreu na Inglaterra (1966), quando o time contava com a lenda Eusébio e encerrou o Mundial em terceiro lugar. Passados 40 anos, Portugal voltou a disputar as semifinais na edição da Alemanha (2006), mas terminou na quarta posição.