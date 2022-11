Brasil é convocado para Mundial de Bocha Paralímpica

O Brasil está convocado para o Mundial de Bocha Paralímpica, que será disputado entre 5 e 13 de dezembro na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. Em live realizada nesta sexta-feira (18) com participação do presidente da Ande (Associação Nacional de Desportos para Deficientes), Artur Cruz, o diretor técnico da entidade, Leonardo Baideck, revelou os nomes dos onze atletas da seleção brasileira. Os destaques são os multimedalhistas Eliseu dos Santos e Maciel dos Santos.

Nome mais experiente da relação, Maciel dos Santos, de 37 anos, participará do seu sétimo Mundial. Porém, mesmo com tamanha experiência, o campeão paralímpico da classe BC2 nos Jogos de Londres (2012) deixa claro que o desafio é grande: “A experiência é um ponto a favor, ainda que pequena por já conhecer toda a estrutura e formato do torneio, que é muito maior, mais difícil e longo do que as Paralimpíadas. Também ter vivido a Rio 2016 me ajuda muito a administrar a cobrança e a responsabilidade de jogar em casa com a pressão da torcida. Isso não me assusta”.

Mas a equipe conta também com novos valores, como a jovem pernambucana Andreza Vitória, que, com apenas 21 anos, já lidera o ranking feminino mundial na classe BC2. Ela disputa no Rio de Janeiro o seu primeiro Mundial, tanto no individual como na equipe BC1/BC2, ao lado do potiguar Iuri Tauan e de Maciel. “Com os jogos se aproximando, nossa equipe vem se mantendo cada vez mais unida e bastante determinada para trazer a nossa tão sonhada medalha”, afirma a atleta revelada em uma edição das Paralimpíadas Escolares.

O Brasil será representado no Mundial de Bocha Paralímpica por Andreza Vitória Ferreira de Oliveira, Leticia Karoline dos Santos e José Carlos Chagas de Oliveira (classe BC1), Iuri Tauan Saraiva da Silva e Maciel de Sousa Santos (classe BC2), Antonio Leme, Evani Soares da Silva Calado, Evelyn Vieira de Oliveira e Mateus Rodrigues Carvalho (classe BC3) e Eliseu dos Santos e Josiane Batista da Silva (classe BC4).

