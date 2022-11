Catar recebe Copa com estádios que unem modernidade e tradição

Com a honra de ser o primeiro país do Oriente Médio a sediar uma edição de Copa do Mundo de futebol masculino, o Catar construiu sete novos estádios, que se unirão ao Estádio Internacional Khalifa para receber as partidas da competição, cujo pontapé inicial será dado no próximo domingo (20), com a partir entre Catar e Equador no Estádio Al Bayt.

Para receber torcedores provenientes de diferentes partes do mundo, o Catar preparou estádios muito modernos, mas sem deixar de lado a tradição e cultura local, que aparecem no design de cada praça esportiva.

Estádio Al Thumama

Com design inspirado nos tecidos da gahfiya (uma tradicional touca usada por homens do Oriente Médio), o Estádio Al Thumama está localizado em um distrito de Doha. A praça esportiva, que receberá jogos da fase de grupos, das oitavas de final e das quartas, tem capacidade para receber 40 mil torcedores.