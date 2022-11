Aos 21 anos, atacante Rodrygo segura ansiedade pela estreia da seleção

“Coração muito ansioso, acho que normal. Todos os jogadores estão", revelou o atleta após o treino. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta quinta-feira (17), quarto dia de treinos da seleção brasileira no CT da Juventus, em Turim (Itália), quem conversou com os jornalistas foi o atacante Rodrygo, de 21 anos. O jogador do Real Madrid falou sobre a expectativa de sua primeira Copa do Mundo, cuja estreia do Brasil será na próxima quinta-feira (24), às 16h (horário de Brasília) no Estádio Nacional de Lusail, no Catar.

“Não sei e gostaria muito de saber , mas o Tite não passou nada. Ele está treinando todos da mesma forma para todos estarem preparados. Mas ninguém sabe quem serão os titulares”.

Rodrygo disse que ninguém sabe ainda quais serão os titulares no jogo de estreia do Brasil contra a Sérvia, na próxima -feira (24), pela primeira rodada do Grupo G (que tem ainda Camarões e Suiça).