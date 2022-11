Brasil faz campanha histórica no Mundial Paralímpico de Tênis de Mesa

Bruna Alexandre fica com o Bronze na Classe 10 Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

O Brasil encerrou nesta sexta-feira (11) uma histórica participação no 8º Campeonato Mundial Paralímpico de Tênis de Mesa, em Granada (Espanha). Além do ouro obtido por Bruna Alexandre e Paulo Salmin nas duplas mistas na última terça (8) , o país fechou sua participação na competição com mais seis medalhas de bronze.