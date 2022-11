Jorginho não seguirá como técnico do Vasco.



O Vasco da Gama deseja todo sucesso ao treinador e sua equipe na sequência de suas trajetórias.



O Vasco da Gama anunciou oficialmente, nesta quinta-feira (10), o fim do vínculo com o técnico Jorginho, que conduziu o Cruzmaltino ao acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.