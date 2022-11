Palmeiras domina a seleção do Campeonato Brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na tarde desta quinta-feira a seleção do Campeonato Brasileiro, equipe dominada pelo campeão Palmeiras (com seis representantes). Além disso, são do elenco do Verdão a revelação, o craque e o melhor técnico da competição.

O destaque do Brasileiro foi o meio-campista Gustavo Scarpa, autor de sete gols e 12 assistências na competição. O jogador está de mudança para a Inglaterra, onde defenderá o Nottingham Forest. Os outros prêmios individuais também ficaram com representantes do Verdão, o jovem centroavante Endrick é a revelação e o português Abel Ferreira o melhor técnico.