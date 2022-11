De olho em vaga na Libertadores, Botafogo recebe o Santos

Sonhando com uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, o Botafogo recebe o Santos, a partir das 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (10) no estádio Nilton Santos, em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atransmite.

A equipe de General Severiano sabe que uma vitória nesta quinta é de grande importância para alcançar a classificação para o principal torneio de clubes da América do Sul. Após bater o Atlético-MG fora de casa pelo placar de 2 a 0 na última rodada, tanto os jogadores quanto a torcida do Botafogo confiam em mais um resultado positivo.