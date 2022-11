#SAOxINT | ⏱️ | 2T | 51' - VEEEEEENCE O CLUBE DO POVO! VENCE A ACADEMIA DO POVO! Na bola e na raça, Inter vence o São Paulo por 1 a 0, gol de Mauricio, chega aos 70 pontos no @Brasileirao e segue isolado na vice-liderança! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

O Internacional derrotou o São Paulo por 1 a 0, na noite desta terça-feira (8) no estádio do Morumbi, e se manteve firme na luta para assegurar a segunda posição do Campeonato Brasileiro, que já tem o Palmeiras como campeão antecipado.