Sonhando com vaga na Libertadores, São Paulo recebe o Internacional

São Paulo e Internacional se enfrentam, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (8), no estádio do Morumbi. O duelo é válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atransmite a partida.

O Tricolor chega ao confronto ainda sonhando com a coquista de uma vaga para a próxima edição da Copa Libertadores. Para isso, uma vitória sobre o Colorado é fundamental.