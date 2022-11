Surfe: Gabriel Medina vence etapa do Challeger Series em Saquarema

O tricampeão mundial Gabriel Medina conquistou nesta segunda-feira (7) o título do Saquarema Pro, penúltima etapa do Challenger Series, que serve para definir os classificados para a elite da temporada 2023 da Liga Mundial de Surfe (WSL).

Medina ficou com o título na competição disputada na praia de Itaúna após superar na grande decisão o marroquino Ramzi Boukhiam por 13,67 pontos a 13,43.

Após a conquista, o tricampeão mundial publicou uma mensagem em suas redes sociais destacando o fato de ter sido campeão no mesmo palco no qual sofreu uma lesão no joelho que o tirou da última temporada da elite: “No mesmo lugar no qual me lesionei alguns meses atrás. Hoje levantando a recompensa de trabalhar duro, foco e determinação em dar a volta por cima. Viva o processo e tenha fé. A vida é muito louca! Vamos embora, pois a temporada vai começar. Obrigado a todos pelas mensagens e torcida! Amo vocês! O troféu fica em casa”.