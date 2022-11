É OUROOOOOOOOOOO! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

A conquista do Super Crown (super coroa, na tradução literal), prova final da Liga Mundial de Skate Street (SLS, na sigla em inglês), no Rio de Janeiro, foi um dos feitos históricos alcançados por Rayssa Leal no último domingo (6). A maranhense, de 14 anos, tornou-se a skatista mais jovem a se sagrar campeã do circuito feminino da modalidade (disputada em uma pista com elementos de rua) e foi a primeira a vencer as quatro etapas da temporada. Antes, ela já havia ganhado em Jacksonville, Seattle e Las Vegas (todas nos Estados Unidos).