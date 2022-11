Grêmio e Botafogo superam rivais e conquistam Estaduais femininos

Dois dos principais campeonatos estaduais de futebol feminino do país terminaram no último fim de semana, com vitórias categóricas de Botafogo e Grêmio. No sábado (5), as Gloriosas foram campeãs cariocas ao baterem o Flamengo por 2 a 0 na Gávea, no Rio de Janeiro. No domingo (6), as Gurias Gremistas atropelaram o Internacional por 4 a 1 na Arena tricolor, em Porto Alegre, diante de quase 20 mil torcedores, para levar o troféu do Gaúcho.

No Rio, as alvinegras foram a campo com a vantagem de terem vencido a partida de ida por 3 a 1, na terça-feira passada (1º), no estádio Caio Martins, em Niterói (RJ). As botafoguenses já decidiram a fatura no primeiro tempo, com golaços da atacante Kamilla Sotero e da meia Camila Oliveira. Na etapa final, a goleira Yasmin garantiu que o Flamengo, que marcou 119 gols no Estadual, não balançasse as redes pela primeira vez, assegurando o terceiro título carioca ao Glorioso, que disputará a Série A2 nacional em 2023 - o Rubro-Negro está na A1.