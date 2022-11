BRASIL NO MUNDIAL DE GINÁSTICA



O Brasil protagonizou o melhor Mundial de Ginástica de sua história, após conquistar no último domingo em Liverpool (Inglaterra) duas medalhas de bronze, com Rebeca Andrade no solo e Arthur Nory na barra fixa. Além disso, a equipe brasileira garantiu um ouro com a atleta do Flamengo no individual geral.