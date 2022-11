Ituano e Vasco duelam por última vaga na Série A do Brasileiro de 2023

Vasco e Ituano decidem na noite deste domingo (6) quem vai competir ano que vem na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Quarto colocado, com 59 pontos, o Cruzmaltino pode comemorar o acesso à Série A apenas com um empate fora de casa diante do adversário. Já o Ituano, com 57 pontos, busca a vitória para subir, de forma inédita, à elite do futebol nacional em 75 anos de história do clube. O embate da última rodada da Séire B, às 18h30 (horário de Brasília), no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), será transmitido ao vivo, na Rádio Nacional, com narração de Felipe Rangel, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Mauricio Costa plantão de notícias com Wagner Gomes.

Quarto treinador do Gigante da Colina na temporada, Jorginho contará esta noite com o retorno do atacante Raniel. Na última rodada o time carioca sofreu dura derrota em casa para o Sampaio Corrêa, por 3 a 2..