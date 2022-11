Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

Já classificado para a fase de grupos da Copa Libertadores de 2023, o Fluminense encara o São Paulo neste sábado (5) no Maracanã, pela 36ª rodada, a antepenúltima da Série A do Campeonato Brasileiro. Na quarta colocação, o time carioca quer subir ainda mais na tabela, enquanto a equipe paulista (8ª) ainda sonha com o G6, que garante vaga na principal competição do continente. O duelo às 16h30, no Rio de Janeiro, será transmitido ao vivo na Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e plantão de notícias com Bruno Mendes.