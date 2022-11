#Grêmio 3x0 Brusque

ACABOOOUUU!!!! Com um gol de Guilherme e dois de Gabriel Silva, vencemos a equipe do Brusque aqui na Arena. Tchau @brasileiraob! Com todo o respeito, mas até nunca mais!



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags