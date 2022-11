É O QUÊ? É O QUÊ? É O QUÊ? HEEEEEEEN-DEEEEEEEE-CAAAAAAAAAAAAAAAAA!



FIM DE PAPO NO ALLIANZ PARQUE! TODO MUNDO JÁ SABIA, MAS AGORA O GRITO É EM CASA, EM #FAMÍLIAPALMEIRAS: O BRASIL É ALVIVERDE PELA 11ª VEZ NA HISTÓRIA!



Já com a conquista do título do Brasileiro de 2022 garantida, o Palmeiras entrou em campo na noite desta quarta-feira (2) no Allianz Parque para comemorar junto com sua torcida. E a festa não poderia terminar melhor, com uma goleada de 4 a 0 sobre o Fortaleza.