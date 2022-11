VITÓRIA DO TIMÃO NO MARACANÃ! Estamos na fase de grupos da CONMEBOL Libertadores! ✔️



O Flamengo iniciou a noite desta quarta-feira (2) comemorando com sua torcida, no estádio do Maracanã, a conquista da Taça Libertadores. Mas quem celebrou no final foi o Corinthians, que venceu por 2 a 1 para embolar a luta pela vice-liderança do Campeonato Brasileiro.