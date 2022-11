Prestes a ser campeão, Palmeiras recebe Fortaleza pelo Brasileiro

O Palmeiras pode soltar o grito de campeão na noite desta -feira, 2, caso vença o Fortaleza, no Allianz Parque, em São Paulo. Líder isolado da Série A do Campeonato Brasileiro, o Verdão chegará a 77 pontos e não poderá ser mais alcançado por ninguém, independentemente dos demais resultados. Caso triunfe, será o 11º título brasileiro na coleção do Alviverde paulista.

No entanto, do outro lado do campo estará o Fortaleza, nono colocado na tabela (48 pontos), que busca ganhar para seguir sonhando com uma vaga na Libertadores do ano que vem. "Quando a gente veste a camisa do Fortaleza, tem que pensar grande. Nosso objetivo está muito claro que é a Libertadores”, disse o volante Caio Alexandre durante embarque da equipe para São Paulo, na última segunda-feira, 3.

Para terminar a rodada no G-8 e impedir o título antecipado do Palmeiras, o escrete vermelho-azul-e-branco busca manter o bom desempenho apresentado em jogos fora de casa neste segundo turno do Campeonato Brasileiro. A única derrota do Fortaleza jogando como visitante no returno aconteceu no começo de setembro, quando a equipe foi superada pelo Fluminense por 2 a 1, na 26ª rodada.

O duelo, a partir das 21h30min (horário de Brasília), será transmitido ao vivopela Rádio O POVO CBN.

