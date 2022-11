Flamengo e Corinthians se reencontram após final da Copa do Brasil

Flamengo e Corinthians se enfrentam, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (2) no estádio do Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o reencontro dos dois times após a final da Copa do Brasil, na qual o Rubro-Negro se sagrou campeão na disputa de pênaltis.

Outro reencontro será o da torcida do Flamengo com os jogadores após a conquista do tricampeonato da Copa Libertadores, no último sábado (29) sobre o Athletico-PR. A tendência é que Dorival Júnior escale os reservas para esta partida. Dessa forma, o Flamengo deve entrar em campo com: Diego Alves (Hugo Souza); Matheusinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Pulgar, Diego e Victor Hugo; Marinho, Everton Cebolinha e Matheus França.