Coluna - Seleções de vôlei sentado buscam ouro inédito em Mundial

O torneio feminino reunirá 13 seleções, separadas em três chaves (uma com cinco times e duas com quatro), nas quais a melhor equipe vai direto às quartas de final. As demais terão de passar pelas oitavas. As brasileiras figuram no Grupo C. A estreia será no sábado, às 4h, diante da Alemanha. No dia seguinte, às 4h15, o Brasil enfrenta a Itália. Na segunda-feira (7), a participação na primeira fase chega ao fim contra a Finlândia, às 6h45.

As principais rivais na briga pelo título (e a vaga direta em Paris) são as norte-americanas. Vice-campeã mundial nas três últimas edições, a equipe dos Estados Unidos foi medalhista de ouro nas Paralimpíadas de Rio e Tóquio. Em ambas, frustraram as brasileiras na semifinal, além de também levarem a melhor nas finais dos Jogos Parapan-Americanos de Toronto (Canadá) e Lima (Peru), respectivamente em 2015 e em 2019.

“Estou cansada de perdermos para elas, de ouvirmos o hino delas. É nossa vez de ouvir nosso hino. É um sonho coletivo. As meninas também não aguentam mais. Vamos para buscar a medalha de ouro”, garantiu Nathalie Filomena, campeã da seleção feminina.

