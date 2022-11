Bia Haddad Maia não cansa de fazer história! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

Ao lado da cazaque Anna Danilina, a brasileira Bia Haddad estreou com vitória na chave de duplas do WTA Finals, em Forth Worth (EUA), diante da canadense Gabriela Dabrowski e da mexicana Giuliana Olmos. A paulistana triunfou por 2 sets a 0 (parciais de 7/5 e 6/0) na noite da última terça-feira (1).