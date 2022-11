São Paulo e Atlético-MG se enfrentam no Morumbi

São Paulo e Atlético-MG se encontram, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (1º) no estádio do Morumbi, em situação parecida na tabela do Campeonato Brasileiro. O Galo ocupa o 7º lugar com 51 pontos, enquanto o Tricolor Paulista vem com 50 na 8ª posição. Os dois times lutam para ficar entre os seis primeiros colocados da competição, dentro da zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores. Atransmite o confronto.

A equipe do técnico Rogério Ceni chega à partida após duas vitórias consecutivas na competição, a última delas dentro de casa, de 2 a 1 sobre o Atlético-GO.