A técnica Pia Sundhage convocou nesta terça-feira (1º) a seleção brasileira feminina de futebol para dois amistosos contra o Canadá nos próximos dias 11 e 15 de novembro, no estado de São Paulo. Entre as novidades na lista está a lateral-direita Bruninha, ex-jogadora do Santos, atualmente no OL Reign (Estados Unidos), que volta a ter uma oportunidade na equipe. Sundhage também chamou a atacante Debinha (North Carolina Courage-EUA) e a goleira Lorena (Grêmio), ambas recuperadas de lesão.