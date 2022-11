É OUROOOOOOOOOOO! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

O Brasil brilhou nesta terça-feira (1) no Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa. O país conquistou os títulos por equipes tanto no masculino como no feminino na competição disputada em Santiago (Chile). Desta forma, as equipes brasileiras garantiram a classificação para os Jogos Pan-Americanos de 2023.