A seleção brasileira de futebol de cegos adiou o sonho do hepta na Copa América ao perder nos pênaltis por 2 a 1 para a Argentina em Córdoba, casa dos adversários, que levantaram a taça pela quarta vez na história. No tempo normal, a final valendo o título terminou empatada em 0 a 0 no Estádio da Liga Cordobesa, na sexta-feira (28). Brasil e Argentina já haviam se enfrentado na segunda rodada da competição, com vitória da seleção por 1 a 0.