Após campanhas distintas, Fla e Athletico fazem final da Libertadores

❤️⭐️ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

Os rubro-negros Flamengo e Athletico Paranense duelam na tarde deste sábado (29), no Monumental de Duelo às 17h, no Equador, terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional(Equador), pelo título mais importante da temporada do futebol no continente sul-americano: a Copa Libertadores da América. De um lado do campo estarão os cariocas em busca do tricampeonato (os dois primeiros foram em 1981 e 2019), e do outro lado os paranaenses sonha com a conquista inédita no torneio. O embate às 17h (horário de Brasília), na cidade de Guayaquil, será transmitido ao vivo na Rádio Nacional , com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagens de Rodrigo Ricardo e Rodrigo Campos, além de plantão de notícias com Sergio du Bocage.