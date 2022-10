Cano decide e Fluminense derrota Corinthians em Itaquera

06:13 | Out. 27, 2022

VEEEEEEEEEEEEEEENCE O FLUMINEEEEENSEEEEE! COM DOIS GOLS DO ARTILHEIRO GERMÁN CANO, O #TIMEDEGUERREIROS VENCE O JOGO CONTRA O CORINTHIANS! VAAAAMO, TRICOLOR!

Cano mostrou mais uma vez porque é o grande nome do Fluminense na atual temporada. O argentino marcou os dois gols da vitória de 2 a 0 do Tricolor sobre o Corinthians, na noite desta quarta-feira (26) na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.