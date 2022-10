#INTxCEA | ⏱️ | 2T | 51' - VEEEEEEEEEEEEENCE O CLUBE DO POVO! Edenilson e Alan Patrick marcam, o Inter vira no Gigante, chega aos 64 pontos e confirma vaga na @LibertadoresBR de 2023! ✅ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

O Internacional arrancou uma vitória de 2 a 1 de virada sobre o Ceará para continuar vivo na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo alcançado na noite desta quarta-feira (27) no estádio do Beira Rio, o Colorado permanece com uma pequena chance de ser campeão da competição.