Graças a um gol do lateral Dodô, o Atlético-MG bateu o Juventude por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (27) no estádio do Mineirão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este resultado decretou o rebaixamento da equipe do Rio Grande do Sul para a Série B.