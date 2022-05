Série B: com novo técnico, Guarani recebe Vasco na Arena da Amazônia

Com mais de trinta mil vascaínos na torcida, a Arena Amazônia, em Manaus, vai um pouco do clima de São Januário, nesta , no duelo para Guarani x Vasco, a partir 21h30 (horário de Brasília). O jogo vale pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Gigante da Colina está no G4, com 13 pontos, diferente do Bugre que luta para sair da zona de rebaixamento, com apenas sete pontos marcados.

"A gente espera que a torcida possa fazer a festa, assim como faz em todos os lugares que nós vamos", afirmou o volante Andrey Santos, durante coletiva.

O jogador deve Juninho e Bruno Nazário ao seu lado no meio de campo, já que Nenê e Yuri estão suspensos por cartão amarelo.

O provável Vasco desta noite é Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quintero, Conceição, Edimar, Andrey, Juninho, Bruno Nazário, Figueiredo, Gabriel Pec e Raniel.