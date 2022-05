Flu busca vitória fora de casa para se manter vivo na Sul-Americana

Não está fácil para o Fluminense. Na terceira posição do Grupo H, com sete pontos, o Tricolor não pode pensar em perder na Argentina nesta quinta-feira (19) para o Unión Santa Fe, a partir das 19h15 (horário de Brasília), no Estádio 15 de Abril. Uma vitória do adversário automaticamente elimina qualquer chance de o Flu passar para a próxima fase da Copa Sul-Americana.

Hoje é aqui! Pra cima, Fluzão!