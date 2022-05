Volante-artilheiro, Danilo dá vitória ao Palmeiras na Libertadores

A convocação pela primeira vez à seleção brasileira fez muito bem a Danilo. Nesta quarta-feira (18), o volante confirmou a fase artilheira ao decidir a vitória do Palmeiras sobre o Emelec (Equador), por 1 a 0, no Allianz Parque, em São Paulo, pela quinta rodada do Grupo A da Libertadores. O jovem de 21 anos balançou as redes nas três partidas que disputou após ser chamado pelo técnico Tite para os amistosos do Brasil contra Japão e Coreia do Sul.