Santos recebe La Calera pela Sul-Americana de olho na ponta do Grupo C

A quinta-feira (18) será decisiva para o Santos na Copa Sul-Americana. O Peixe recebe o Unión La Calera (Chile) às 21h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, no litoral paulista, pela quinta e penúltima rodada do Grupo C, com obrigação de não perder para seguir com chances de avançar às oitavas de final. O duelo será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional, com narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz e reportagem de Bruno Mendes.

