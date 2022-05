Com reservas, Cuiabá vence River Plate uruguaio pela Sul-Americana

Após três derrotas seguidas, o Cuiabá voltou a vencer pela Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira (18), o Dourado derrotou o River Plate (Uruguai) por 2 a 1 no estádio Centenário, na capital uruguaia Montevidéu, pela quinta rodada do Grupo B da competição. Foi o primeiro triunfo da equipe atuando fora do país em um jogo oficial.