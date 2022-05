Boxe: Bia Ferreira atropela italiana e vai à final do Mundial feminino

Atual campeã mundial de boxe feminino na categoria até 60 quilos, Beatriz Ferreira vai decidir o título outra vez. Na quarta-feira (18), a baiana se classificou à final da competição, em Istambul (Turquia), ao vencer a italiana Alessia Mesiano por decisão unânime dos cinco árbitros, depois de três rounds.

A brasileira enfrenta na sexta-feira (21) a norte-americana Rashida Ellis, valendo o bicampeonato mundial. As finais começam a partir das 12h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo no Canal Olímpico do Brasil.